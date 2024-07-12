Компания-застройщик ЖК Дуброва парк-2 во Владимире признана банкротом Еще одна фирма скандально...

Компания-застройщик ЖК "Дуброва парк-2" во Владимире признана банкротомЕще одна фирма скандально известного владимирского девелопера Игоря Другова признана банкротом. Об этом на днях сообщил глава региона Александр Авдеев. Речь про "ИнтерСтройВладимир". Компания являлась застройщиком жилкомплекса "Дуброва парк-2".Это целых три корпуса в разной степени неготовности, один - практически в нулевой. Проектная декларация на него была подана в октябре 2018. С 21-ого никакие работы на этих объектах Другова не ведутся. Решения о банкротстве дольщики ждали больше года.Это обязательное условие для запуска механизмов восстановления нарушенных прав граждан, подчеркивает губернатор.Как только в Правительстве получат судебное решение на руки, состоится встреча с дольщиками, им расскажут, что дальше. Процесс будет небыстрым, но ключевой шаг сделан.