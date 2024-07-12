Сотрудники Министерства природопользования осмотрели акваторию и водоохранную зону реки Рпень. На почве и траве вдоль береговой линии были найдены мелкие цветные и прозрачные фрагменты

Сотрудники Министерства природопользования осмотрели акваторию и водоохранную зону реки Рпень. На почве и траве вдоль береговой линии были найдены мелкие цветные и прозрачные фрагменты бумаги и пластика. Как объяснило профильное ведомство в своем телеграм-канале, предположительно, этот мусор образовался в результате деятельности по обращению с отходами ПЭТ бутылки. Из поста в телеграм-канале «Министерство природопользования и экологии