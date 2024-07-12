Компания молодых людей признана виновной в избиении двух граждан Латинской Америки.

Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета региона-33, осенью 2022 года группа молодых людей напала на двух иностранцев. Причиной такого поведения стала расовая и национальная ненависть.Помимо избиения один из осуждённых ударил пострадавшего металлическим баллончиком с перцовым спреем. Приговором суда данный фигурант лишён свободы на год и три месяца в колонии общего режима. Остальные участники группировки получили условные сроки.