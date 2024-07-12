Периферия антициклона сохранит во Владимирской области жаркую погоду без осадков Владимирская...

Периферия антициклона сохранит во Владимирской области жаркую погоду без осадковВладимирская область находится под влиянием юго-западной периферии антициклона, поэтому в регионе ожидается относительно малооблачная и спокойная погода. Благодаря солнечным лучам, воздух днём прогреется сильнее обычного, и температура будет на 3–4 градуса выше климатической нормы.В субботу, 13 июля 2024 года, столбики термометров “пойдут на штурм” высоких значений. Ожидайте отметки +29 градусов. В темное время суток - чуть прохладнее: +23 градуса.Скорость юго-западного ветра едва достигнет 2 метров в секунду.Показатель влажности - 50%.В Гидрометцентре прогнозируют нормальное атмосферное давление - 746 мм ртутного столба.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений