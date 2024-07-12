В 2024 году по региональной программе «Благоустроенный двор» планируется преобразить 717 пространств на территории Владимирской области.

В 2024 году по региональной программе «Благоустроенный двор» планируется преобразить 717 пространств на территории Владимирской области. На эти цели по решению губернатора Александра Авдеева из региональной казны выделено 1,5 млрд рублей.«Субсидии получили муниципалитеты с численностью населения свыше 1000 человек, в которых более 15 многоквартирных домов», - сообщила администрации областной столицы.Отмечается, что в первую очередь обновляют территории МКД, в которых находятся объекты социальной инфраструктуры. Одним из обязательных требований к благоустройству является обеспечение доступности для маломобильных категорий граждан.