Мотоцикл забирает эвакуатор. Во время проверки документов у его владельца не оказалось водительского удостоверения категории «А». Мотолюбителя остановили дорожные инспекторы на 3-ей

Мотоцикл забирает эвакуатор. Во время проверки документов у его владельца не оказалось водительского удостоверения категории «А». Мотолюбителя остановили дорожные инспекторы на 3-ей Кольцевой улице во время профилактического рейда. Байкер рассказал, что давно мечтал о мощном двухколесном транспорте. Приобрел «Сузуки». Правда мотошколу закончить не успел, а оседлать железного коня уже хотелось. Данил, мотоциклист: Словил азарт, хотел