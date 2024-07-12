Смотрите Вести в 14.30: 35 лет областному телевидению. ГТРК Владимир празднует день...

Смотрите "Вести" в 14.30: 35 лет областному телевидению. ГТРК "Владимир" празднует день рожденияВладимирские каникулы- Школьники из Донбасса пройдут летнюю школу ВлГУ. Чему их будут там учить?35!- 35 лет областному телевидению. ГТРК "Владимир" празднует день рождения. Кого наградили?Юные разведчики- Скауты в Суздале. Там проходит слет молодых лидеров России в рамках молодежного православного форума "Покров".