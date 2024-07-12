В Семязинском пруду чуть не утонул молодой человек. Отдыхающие заметили, что 17-летний парень тонет, и вытащили его на берег. Пострадавший находился без сознания. Очевидцы немедленно вызвали

В Семязинском пруду чуть не утонул молодой человек. Отдыхающие заметили, что 17-летний парень тонет, и вытащили его на берег. Пострадавший находился без сознания. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь. Медики домчались за 3 минуты, сообщили в официальной группе Минздрава области Вконтакте. Подросток был на грани смерти – его состояние оценивалось как жизнеугрожающее. У парня начались судороги.