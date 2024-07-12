Театральное товарищество Завод к тысячелетию Суздаля представило новый спектакль на реке...

Театральное товарищество "Завод" к тысячелетию Суздаля представило новый спектакль на реке КаменкаВ основе сюжета - история святой Софии Суздальской. На премьере побывала Ангелина Свищ.- Река кровь божья. Надо будет сама тебя заберет...Река Каменка - символ Суздаля, и один из главных героев нового одноименного проекта. Именно ее русло может рассказать о судьбах живших здесь людей. Как сама жизнь - она течет сквозь столетия. Именно на ее берегах находится тот самый монастырь, в котором покоиться Соломония Сабурова. Образ святой воссоздала актриса нижегородского театра Наталья Кузнецова.Наталья Кузнецова - актриса Нижегородского академического театра им. Горького:- Мы были в монастыре, просили разрешения у Матери Софии на этот спектакль. Мы надеемся, что все-таки нас благословили на этот спектакль. По крайней мере, погода сегодня замечательная.Ангелина Свищ - корреспондент:- В основе спектакля лежит житие Соломонии Сабуровой, а именно - миф о том, что жена Василия 3 все-таки смогла родить ребенка в Суздальском монастыре.Исторически же после 20 лет брака, государь развелся с ней по причине бездетности и отправил в Свято-Покровский женский монастырь. Именно с этого момента и начинается пьеса, которую написал Петр Зубарев.Петр Зубарев - автор и режиссер пьесы " Мать София":- Это такой путь сознательный, это путь, на который человек становится сам и идет по нему. То есть - он над собой работает.При этом, даже ожесточившись на весь мир, её сердце осталось открыто для любви. Именно об этом уникальный проект театрального товарищества "Завод". О способности прощать и любить.Александр Аладышев - художественный руководитель проекта "Каменка":- Идея сделать спектакль, посвященный Святой Софии, - она возникла именно от реки. Сначала сделать спектакль на реке, и после этого мы думали, что сделать, и тут возникла фигура Святой Софии.Постановка - подарок жителям и гостям Суздаля на тысячелетие города - музея. Проект реализуется при поддержке Губернатора Владимирской области и министерства культуры региона.Ольга Демина - министр культуры Владимирской области:- Город Суздаль к своему тысячелетию получит не только удивительный спектакль, но еще и очень интересную локацию на реке, сцену на воде. Это то, чего никогда не было, и эта та идея, которую мы обсуждали в течение двух лет.Ближайший показ спектакля "Мать София" состоится в это воскресенье. Возведенный за короткие сроки помост планируется оставить на реке и использовать его в следующих проектах.Ангелина Свищ, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".