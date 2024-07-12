С января по июнь 2024 года обработка груза на терминалах Горьковской железной дороги превысила отметку в 2,5 млн тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по июнь 2024 года обработка груза на терминалах Горьковской железной дороги превысила отметку в 2,5 млн тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит об инфраструктурном развитии грузовых площадок магистрали и совершенствовании технологии работы.Клиенты компании активно используют новые сервисы, в том числе «ЦМ-Экспедитор», «Мастер погрузки» и «ЦМ-авто».Так, за 6 месяцев 2024 года были обработаны грузы на терминалах:· Тихорецкая – 494,6 тыс. тонн;· Муром – 306,1 тыс. тонн;· Доскино – 227,4 тыс. тонн;· Чернушка – 187,6 тыс. тонн;· Юрьевец – 161,9 тыс. тонн;· Котельнич-2 – 147,1 тыс. тонн;· Киров-Котласский – 125,1 тыс. тонн;· Ижевск – 122,5 тыс. тонн.На терминалах оказываются услуги комплексного транспортного обслуживания. В том числе выполняется погрузка и выгрузка широкой номенклатуры грузов, их хранение в крытых складах и на открытых площадках. Здесь осуществляется доставка грузов автомобильным транспортом, оформление перевозочных документов, услуги очистки/промывки вагонов.«Активно внедряется в работу «цифровая модель» взаимоотношений с грузоотправителями и грузополучателями. Сейчас абсолютно каждый клиент магистрали имеет возможность в «Личном кабинете» и на сайте ОАО «РЖД» дистанционно воспользоваться услугами терминально-складского комплекса», - говорится в сообщении пресс-службы компании.