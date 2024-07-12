В Петушках неравнодушный сосед вытащил детей из горящей квартиры через балкон. ЧП произошло вечером 11 июля на улице Московской. В доме №32 загорелась квартира. В ней в этот момент были двое

В Петушках неравнодушный сосед вытащил детей из горящей квартиры через балкон. ЧП произошло вечером 11 июля на улице Московской. В доме №32 загорелась квартира. В ней в этот момент были двое детей. Девочке – 12 лет, ее брату – 5. Огонь отрезал им путь к выходу. Дети находились дома одни – мама на работе, папа