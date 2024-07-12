В Александровском районе депутата отстранили от работы из-за утраты доверия Депутат совета...

В Александровском районе депутата отстранили от работы из-за утраты доверияДепутат совета Следневского сельского поселения не представил губернатору региона уведомление об отсутствии сделок, сумма которых превышает общий доход его самого и его супруги за три последних года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Отметим, что декларации о доходах ежегодно обязаны предоставлять все представители власти, независимо от их статуса.В результате городским прокурором внесено представление, по результатам которого полномочия депутата прекращены досрочно в связи с утратой доверия.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области