В Александровском районе рабочий украл у своего нанимателя ноутбук на сумму почти 28 тысяч...

В Александровском районе рабочий украл у своего нанимателя ноутбук на сумму почти 28 тысяч рублейВ июне 2024 года в ОМВД России по Александровскому району обратился местный житель, сообщив о краже ноутбука и беспроводного зарядного устройства на общую сумму почти 28 тысяч рублей.В ходе расследования полицейские выяснили, что потерпевший недавно искал рабочего и в интернете познакомился с 41-летним мужчиной из Подмосковья, которого пригласил к себе домой. Через несколько дней после визита нового знакомого заявитель обнаружил пропажу гаджетов.Ранее судимый подозреваемый пропал и не выходил на связь, но позже все-таки был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При нём было похищенное зарядное устройство. Ноутбук злоумышленник сдал в комиссионный магазин в Мытищах, а вырученные деньги потратил на свои нужды.Как итог...“Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений