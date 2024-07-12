Депутата совета Следневского сельского поселения Александровского района лишили полномочий в связи с утратой доверия.

Депутата совета Следневского сельского поселения Александровского района лишили полномочий в связи с утратой доверия. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что народный избранник не предоставил губернатору Владимирской области «уведомление об отсутствии в отчётном периоде сделок, сумма которых превышает общий доход его самого и супруги за три последних года, предшествующих отчётному периоду».В совет народных депутатов было внесено прокурорское представление. Полномочия депутата прекратили досрочно.