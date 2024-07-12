В Доме Дружбы прошли торжества, посвященные юбилею ГТРК Владимир Сегодня в Доме Дружбы прошли...

В Доме Дружбы прошли торжества, посвященные юбилею ГТРК "Владимир"Сегодня в Доме Дружбы прошли торжества, посвященные юбилею владимирского областного телевидения. В этом году мы отмечаем 35-летие со дня начала регулярного телевизионного вещания.Открыл торжественную встречу губернатор Александр Авдеев. Глава региона отметил, больше трёх десятилетий областное телевидение остается "зеркалом" жизни региона. Большую команду ГТРК "Владимир" со значимой датой поздравили федеральные коллеги.На торжества во Владимир прибыл заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов. Слова поздравлений прозвучали от председателя Законодательного Собрания области Ольги Хохловой, наших союзников и партнёров.Сотрудники ГТРК "Владимир"- представители самых разных подразделений: от инженеров до монтажёров получили заслуженные награды. Поздравили нашу команду и с 80-летием областного радио. Наша телерадиокомпания по-прежнему остаётся лидером информационного вещания, а зрители и слушатели на протяжении многих лет отвечают ей искренней любовью.Рифат Сабитов, заместитель директора ВГТРК, заслуженный журналист РФ:- Сегодня именно ВГТРК, наши коллеги во всех регионах доносят до наших телезрителей и радиослушателей то слово правды, которое им подчас не хватает.Андрей Филинов, директор филиала ВГТРК ГТРК "Владимир":- Как то зеркало, которое отражает действительность и дает возможность властям, людям самых разных профессий, самых разных задач, увидеть себя чужими глазами и что-то поправить в своей прическе.