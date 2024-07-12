В посёлке Раздолье Кольчугинского района отремонтировали местный Дом культуры.

В посёлке Раздолье Кольчугинского района отремонтировали местный Дом культуры. Об этом 11 июля рассказала правительства Владимирской области.Обновление культурного учреждение проходило в два этапа. Так, в прошлом году в здании ДК восстановили инженерные сети, а также выполнили внутреннюю и наружную отделки. В 2024 году в Доме культуры установили новые театральные кресла и мебель.«В открытии приняли участие министр культуры Ольга Демина, представители районной администрации и муниципального образования Раздольевское», - отмечается в сообщении пресс-службы регионального правительства.Глава администрации Кольчугинского района Алексей Андрианов подчеркнул, что ремонт ДК стал возможен благодаря совместной работе губернатора, профильного министерства и местных чиновников, и поблагодарил всех за поддержку.