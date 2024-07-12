Сожители распивали алкоголь около трех дней, сообщает источник «Шестого канала». 9 июля между ними случилась ссора, началась драка. После этого они ненадолго помирились, а закончилось все

Сожители распивали алкоголь около трех дней, сообщает источник «Шестого канала». 9 июля между ними случилась ссора, началась драка. После этого они ненадолго помирились, а закончилось все убийством. Как сообщают в Следкоме, у обвиняемой произошел конфликт с сожителем, в ходе которого она нанесла ему удар ножом в ногу. Из пресс-релиза Следкома области Заметив большое количество крови,