В Муроме женщина в порыве ярости убила своего возлюбленного В пресс-службе СУ СК по Владимирской...

В Муроме женщина в порыве ярости убила своего возлюбленногоВ пресс-службе СУ СК по Владимирской области сообщают: в июле 2024 года между жительницей Мурома и ее сожителем возник конфликт, в ходе которого она умышленно нанесла ему удар в ногу ножом.Заметив большое количество крови, женщина попросила соседей вызвать скорую медицинскую помощь, однако, потерпевший 1975 года рождения скончался от кровопотери.Как итог, - злоумышленницу задержали. Идет расследование.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области