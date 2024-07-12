Из чего сделана лестница? Таким вопросом задались владимирцы, гуляющие по новому скверу на улице Сперанского. Общественное пространство для жителей Юго-Западного микрорайона сдали только
<a href="https://33live.ru/novosti/12-07-2024-v-novom-skvere-na-speranskogo-razvalivaetsya-lestnica-ne-prostoyavshaya-tam-dazhe-goda.html" target="_blank">В новом сквере на Сперанского разваливается лестница, не простоявшая там даже года</a> - Из чего сделана лестница? Таким вопросом задались владимирцы, гуляющие по новому скверу на улице Сперанского. Общественное пространство для жителей Юго-Западного микрорайона сдали только
[url=https://33live.ru/novosti/12-07-2024-v-novom-skvere-na-speranskogo-razvalivaetsya-lestnica-ne-prostoyavshaya-tam-dazhe-goda.html]В новом сквере на Сперанского разваливается лестница, не простоявшая там даже года[/url] - Из чего сделана лестница? Таким вопросом задались владимирцы, гуляющие по новому скверу на улице Сперанского. Общественное пространство для жителей Юго-Западного микрорайона сдали только