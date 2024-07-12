Из чего сделана лестница? Таким вопросом задались владимирцы, гуляющие по новому скверу на улице Сперанского. Общественное пространство для жителей Юго-Западного микрорайона сдали только

Из чего сделана лестница? Таким вопросом задались владимирцы, гуляющие по новому скверу на улице Сперанского. Общественное пространство для жителей Юго-Западного микрорайона сдали только месяц назад – торжественное открытие приурочили к Дню защиты детей. И вот уже 9 июля в местной подслушке поделились свежими фото с обвалившимися краями ступеней. Под постом появились вот такие комментарии горожан.