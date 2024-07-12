Пожар в доме №32 на улице Московской случился вчера, 11 июля, около девяти часов вечера. В загоревшейся квартире находились дети. Девочке – 12 лет, ее брату – 5. Огонь отрезал им путь на выход

Пожар в доме №32 на улице Московской случился вчера, 11 июля, около девяти часов вечера. В загоревшейся квартире находились дети. Девочке – 12 лет, ее брату – 5. Огонь отрезал им путь на выход через дверь. Дети находились дома одни – их мама была на работе, а папа – в больнице. Брат с сестрой выбежали