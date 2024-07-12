В Суздале впервые прошел всероссийский слет организации Российских Юных Разведчиков Молодые лидеры...

В Суздале впервые прошел всероссийский слет организации Российских Юных Разведчиков "Молодые лидеры России"..1000 страниц летописи Суздаля", в рамках молодежного форума "Покров" владимирской епархии. Со скаутами встретилась Мария Артес.Их можно узнать по галстуку и значку. Это неотъемлемые атрибуты скаутов. Они - юные разведчики, "всегда готовы за Россию" - таков их девиз.В веселом дружном хороводе закружились ребята из разных уголков страны. От Калининграда до Екатеринбурга, от Севастополя до Мурманска. Гурий Попов - из Санкт-Петербурга, "разведчик" с 25-летним стажем.В организацию пришел еще 11-летним мальчишкой, сейчас - сердечно-сосудистый хирург и наставник для ребят. Признается, за годы он приобрел не только друзей, но и необходимые для работы личностные качества.Гурий Попов - руководитель программы юных разведчиков:- Это и стрессоустойчивость, и возможность находить решения в сложных ситуациях, и работа в команде, поскольку, это хирургическая бригада, как маленькое звено, в котором дети у нас тренируются, живут в лагере. Это, безусловно, помогает, каждый день."Болеет" нуждами отряда и чета Алексеенко. Вся семья - "разведчики". Сложившийся среди скаутов ритуал - лесные имена, которые дают отличившимся- их нужно заслужить. Старшего сына, Льва, например, зовут Енотом, и не случайно.Лев Алексеенко - витязь владимирской дружины юных разведчиков:- Быстрый, ловкий, возможно, шебутной такой в каких-то ситуациях, веселый, возможно, где-то такой чистоплотный, не знаю, полоскун. У моего папы лесное имя пеликан, у моей мамы ласточка, у моей сестры колибри, у меня имя Енот, а у самой младшей сестреночки, Веры, она еще не доросла до лесного имени.В палаточном городке расположилась тысяча скаутов. За 7 дней они станут большой дружной семьей. Скучать им не придется: для них проведут творческие мастер-классы, экскурсии по Владимиру и Суздалю, ребята изготовят на память о поездке сувениры.А еще - восьмичасовой поход, дистанция - 17 километров. Скауты проверят себя на прочность. Научатся выживать в экстремальных условиях, строить шалаш, маскироваться, плавать на байдарках.Сотрудники МЧС расскажут о безопасности, обучат навыкам первой медицинской помощи.Георгий Омельченко - священник, духовный руководитель организации российских юных разведчиков:- Мы здесь все вместе молимся, мы вместе служим Божественную литургию, все вместе причащаемся. Самое главное, вера без дел - мертва. Мы делаем добрые дела, дела любви.От теории к практике - закрепить знания и узнать родной край поближе поможет импровизированный музей под открытым небом. Каждой делегации досталась своя историческая личность, которую нужно было раскрыть. У отряда из Рыбинска, например, советский летчик, Николай Каманин, потому их палатки превратились в самолеты, между которыми расположилась взлетная полоса.Мария Артес:- Ой ты ,гой еси, добрый молодец, человек сердечный, за честь Великой Руси Ратующий. Послание от богатыря участникам слета, делегации из Владимира достался Илья Муромец. Ребята полгода изучали историческую личность, снимали даже о нем фильм и стали лучшими в массовой сцене. А также ездили в Муром и освящали икону на святых мощах.Этот слет юбилейный, организация российских юных разведчиков в этом году отметила 115 лет. В преддверии масштабных гуляний в честь тысячелетия Суздаля ребята познают культуру, историю и традиции земли Владимирской.Мария Артес, Илья Хлудов "Вести Владимир"