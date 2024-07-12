В Суздальском районе вспыхнул деревянный дом В пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о...

В Суздальском районе вспыхнул деревянный домВ пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о возгорании жилого дома №14 на улице Запрудная в селе Мордыш.Огонь охватил около 128 кв.м. В ликвидации участвовали 4 единицы техники и 11 пожарных.Информация о погибших и пострадавших не поступала.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области