В Юрьев-Польском районе молодой парень украл питбайк, а затем спрятал его в лесу В конце июня 2024...

В Юрьев-Польском районе молодой парень украл питбайк, а затем спрятал его в лесуВ конце июня 2024 года в отдел полиции ОМВД по Юрьев-Польскому району обратилась местная жительница с заявлением о краже питбайка. Ущерб составил 70 000 рублей.Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к преступлению причастен ранее судимый 19-летний житель местный житель. Выяснилось, что ночью он пробрался в хозяйственную постройку, откуда украл питбайк, чтобы добраться до развлекательного заведения в районном центре. На следующий день злоумышленник уехал на общественном транспорте, а похищенный питбайк спрятал в лесу на окраине города, чтобы не привлекать внимания.Подозреваемый был задержан и признался в содеянном. Похищенное имущество было изъято.“Следователем ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ.”, - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений