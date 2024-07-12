Народное голосование за звание Культурной столицы-2026 продолжается на Госуслугах. На данный момент Владимир – на первом месте. Он набрал почти 67 тысяч голосов. На следующих строчках

Народное голосование за звание Культурной столицы-2026 продолжается на Госуслугах. На данный момент Владимир – на первом месте. Он набрал почти 67 тысяч голосов. На следующих строчках расположились Владивосток, Псков, Тула и Екатеринбург. Голосование завершится 1 декабря, поэтому владимирцам предлагают поддержать родной город, чтобы он не сдал позиции. Звание Культурной столицы поможет областному центру привлечь ещё