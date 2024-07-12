Владимирцев предупредили о росте цен на бензин в России По данным Росстата, цены на бензин в...

Владимирцев предупредили о росте цен на бензин в РоссииПо данным Росстата, цены на бензин в России продолжают расти. Об этом сообщают в издании “Российская газета”.Средняя розничная цена на бензин со 2 по 8 июля увеличилась на 34 копейки и составила 56,43 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 15 копеек — до 65,99 рубля за литр.Отметим, что повышение цен на бензин было отмечено в 78 регионах России.К примеру, на наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 50,99 до 53,83 рубля, марки АИ-95 - от 56,49 до 61,31 рубля, марки АИ-98 и выше - от 69,40 до 74,54 рубля за литр.По сравнению с концом декабря 2023 года стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 3,6 %, марки АИ-95 — тоже на 3,6%, а марки АИ-98 и выше — также на 3,6%. Дизельное топливо стало дороже на 1,8 %.Индекс потребительских цен со 2 по 8 июля составил 0,27 %. С начала года этот показатель вырос на 4,68 %.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений