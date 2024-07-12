Владимирские эксперты по кибербезопасности назвали самые популярные аферы в летнее время Эксперты...

Владимирские эксперты по кибербезопасности назвали самые популярные аферы в летнее времяЭксперты по кибербезопасности владимирского отделения Банка России назвали самые популярные аферы в летнее время.Мошенники представляются работником регистратуры в поликлинике и приглашают пройти бесплатную диспансеризацию. Затем просят назвать код из СМС. Если это сделать, аферисты получат доступ к Госуслугам и могут оформить, например, микрозайм.Схема вторая - скидки на горящие туры в несуществующем отеле. Ссылки могут всплыть, где угодно, даже в соцсетях.Не спешите переходить к оплате: проверенные сайты всех российских отелей и домов отдыха есть в реестре Ростуризма.