В конце зимы 2024 года из-за халатности сотрудника сход наледи упал на женщину.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону-33, в феврале 2024 года инженер обслуживающей организации был уведомлён о наледи на кровле и козырьках балконов жилой многоэтажки. Мер по ликвидации снега и льда принято не было, как и ограждения опасного места.Спустя сутки произошёл сход снега и льда, который завалил женщину 1989 года рождения. Из-за инцидента потерпевшая получила ущерб здоровью средней тяжести.Сотрудник следственного комитета провёл допрос причастных лиц и свидетелей, судмедэкспертизу и изъял служебные документы. Собранные по делу материалы признаны достаточными для обвинительного заключение. Уголовное дело передано в суд.