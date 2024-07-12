Во Владимире пешеходный переход у рынка «Ополье» оборудуют «лежачими полицейскими» Во Владимире...

Во Владимире пешеходный переход у рынка «Ополье» оборудуют «лежачими полицейскими»Во Владимире сотрудники и техника муниципального «Центра управления городскими дорогами» проводят работы по устройству искусственных неровностей на дорогах Владимира для обеспечения безопасности участников дорожного движения.В частности, сегодня работы проводятся на пешеходном переходе у рынка «Ополье»."18 августа 2023 года на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения при рассмотрении предложения госавтоинспекции было решено провести дополнительный мониторинг пешеходной активности на нерегулируемом переходе на улице Мира возле рынка «Ополье»", - пояснили в пресс-службе городской администрации.По результатам изучения ситуации на этом участке дороги, представленным в дальнейшем на комиссию, было принято решение сохранить пешеходный переход и оборудовать его дополнительно «лежачими полицейскими».Ранее мы рассказывали, энергетическая компания модернизировала освещение на дорогах в Меленковском и Селивановском районахФото: администрация города Владимира