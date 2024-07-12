За 6 месяцев текущего года 165 жительниц Владимирской области убедили отказаться от прерывания беременности.

За 6 месяцев текущего года 165 жительниц Владимирской области убедили отказаться от прерывания беременности. Об этом рассказала регионального Минздрава.Отмечается, что работа с будущими мамами ведётся в рамках нацпроекта «Демография». Беременные женщины, попавшие в сложные жизненные ситуации, получают всю необходимую медицинскую помощь и проходят психологическое консультирование. Положительный результат налицо.