Заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов рассказал, какие задачи стоят перед...

Заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов рассказал, какие задачи стоят перед региональными филиаламВГТРК - крупнейший медиахолдинг России. Какие задачи стоят перед региональными филиалами? На какие вызовы сегодня достойно отвечает журналистское сообщество страны? Об этом в эксклюзивном интервью "Вестям" рассказал Рифат Сабитов - заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента, заслуженный журналист Российской Федерации. С Рифатом Сабитовым беседовала Мария Платанюк.