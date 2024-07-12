За первую неделю июля сотрудниками полиции было зарегистрировано 77 преступлений по Владимирской области, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий.

За первую неделю июля сотрудниками полиции было зарегистрировано 77 преступлений по Владимирской области, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий. Потерпевшие отдали мошенникам более 33 миллионов рублей. Так, например, 1 июля во владимирскую полицию обратился 65-летний мужчина. Он сообщил, что у него похитили около 4 миллионов рублей. С жертвой мошенники связались в одном из