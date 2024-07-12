В отношении 25-летнего жителя Гусь-Хрустального возбуждено уголовное дело.

В отношении 25-летнего жителя Гусь-Хрустального возбуждено уголовное дело. Молодого человека обвиняют в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Установлено, что гражданину вручили под роспись повестку, однако в военкомат парень не пришёл и документы, дающие право на освобождение от призыва, не предоставил.Расследование продолжается. Отмечается, что ранее фигуранта уже приговаривали по ч. 1 ст. 328 УК РФ.