Жителя Киржача признали виновным в приобретении, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий в особо крупном размере.

Жителя Киржача признали виновным в приобретении, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий в особо крупном размере. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Осуждённый с 2020 года нелегально покупал и держал в гаражах и у себя дома с целью сбыта нелегальную алкогольную продукцию и подлежащие маркировке табачные изделия. Сотрудники УФСБ прикрыли незаконную деятельность мужчины в январе 2024 года. У гражданина изъяли около 3500 бутылок и 250 канистр с алкоголем, а также порядка 3400 пачек сигарет. Стоимость контрафакта составила почти 1,7 млн рублей.Суд приговорил гражданина к штрафу в 400 тыс. рублей. Нелегальную продукцию уничтожат.