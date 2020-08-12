Прогноз на матч от Нобеля Арустамяна:

“Здесь я вижу очень равный футбол и равные возможности соперников. Да, «ПСЖ» — более статусная и сильная команда с потрясающими футболистами, но у «Аталанты» потрясающий коллектив и невероятный тренер. Поэтому, на мой взгляд, будет настоящий фейерверк футбола, и абсолютно непредсказуемая игра — как говорят, на три результата. Я рискну и поставлю на ничью в основное время. И, конечно, в этом матче надо ставить на тотал больше. Какое именно количество голов? Думаю, поставить на ТБ (3,5) в БК Мелбет — это оправданный риск. Потому что «Аталанта» много забивает и много пропускает, и то же самое можно сказать про «ПСЖ». Поэтому эта ставка должна доезжать.”