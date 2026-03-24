В Октябрьском районном суде города Владимира по делу бывшего министра здравоохранения Валерия Янина начались судебные прения сторон. Государственный обвинитель Илья Шмаков уже выступил и

В Октябрьском районном суде города Владимира по делу бывшего министра здравоохранения Валерия Янина начались судебные прения сторон. Государственный обвинитель Илья Шмаков уже выступил и попросил назначить подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы и запрета занимать должности на госслужбе на 2,5 года после освобождения. В настоящее время в суде выступает адвокат Михаил Овчинников. В