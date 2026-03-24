Любимая и очень бестолковая женщина выходит из ванной. На ноге множество точечных ранок, образующих большое кровоточащее пятно. Я ко многому с ней привык, но такого еще не видел. Хватаю перекись, стираю кровь:
- Ты что, с ума сошла?!!! Ты что сделала с ногами?!!!
- Побрила....
Очень коротко объясняю откуда у некоторых растут руки, и, продолжая лечение, читаю краткий курс техники безопасности. Однако, характер травм продолжает изумлять своей необычностью для ее гладкой кожи, и я продолжаю пытать:
- У тебя, что, сыпь какая-то была?
Она понурившись:
- Холодно было...
- И что?
- Мурашки... я их сбрила.
еще анекдот!