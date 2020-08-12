12-летний школьник пропал в Гусь-Хрустальном районе. Его тело ищут в техническом карьере, предположительно, ребенок утонул во время купания у кирпичного завода вечером 11 августа.

12-летний школьник пропал в Гусь-Хрустальном районе. Его тело ищут в техническом карьере, предположительно, ребенок утонул во время купания у кирпичного завода вечером 11 августа.Спецслужбы совместно с водолазами вели поиск до глубокой ночи. Сотрудники МЧС протралили 3 600 квадратных метров водной глади, исследовали при помощи водолазов и камер 120 «квадратов» дна водоема, осмотрели береговую линию. Сегодня утром поиск ребенка был продолжен. Но пока безрезультатно. Все обстоятельства случившейся трагедии будет устанавливать Следственный Комитет.