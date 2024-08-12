Об этом рассказала министр культуры Владимирской области Ольга Демина.

Мероприятия по случаю 1000-летия Суздаля посетили больше 36 тысяч человек.Об этом рассказала министр культуры Владимирской области Ольга Демина, ТАСС.Мастер-классы, музыкальные фестивали, выступления звезд первой величины и ярмарки проходили в городе с 9 по 11 августа. В связи с масштабным празднованием в Суздале ограничили движение транспорта.Как уточнила Демина, 10 августа мероприятия посетили более 25 тысяч туристов. По ее словам, культурная программа в честь 1000-летия стала не просто комплексом развлечений, а подчеркнула значение Суздаля на протяжении всей истории России.