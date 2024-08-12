Случаев заболевания энцефалитом не выявили.

На прошлой неделе во Владимирской области были зарегистрированы случаи укусов клещей у 30 взрослых и 9 детей. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора в понедельник, 12 августа.Паразиты были направлены на анализ, и специалисты выявили трёх клещей, инфицированных болезнью Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз – прим. ред.).С начала сезона, начиная с первого укуса 31 марта, от нападений клещей пострадали 1 512 человек, из которых 341 – это дети. При этом случаев заболевания энцефалитом не зафиксировано.