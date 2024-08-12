Во Владимирской области многодетным семьям выдадут удостоверения единого образца. Получателями станут свыше 18 тыс. наших земляков.

Во Владимирской области многодетным семьям выдадут удостоверения единого образца. Получателями станут свыше 18 тыс. наших земляков. Об этом рассказала регионального правительства.Отмечается, что ранее многодетным семьям вручали документы, которые действовали только на территории области. Новые удостоверения будут действительны по всей России.«Удостоверение бессрочное. Его переоформят в беззаявительном порядке. А семьям, которые лишь недавно стали многодетными, нужно подать заявление в отдел социальной защиты населения по месту жительства», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.