Церемония прошла в Филиппповском сельском поселении, где местные жители возложили цветы к памятнику, посвященному жителям и работникам местного торфопредприятия, погибшим во время той страшной трагедии.

В деревне Соповские Землянки Киржачского района Владимирской области состоялось торжественное открытие обновленного памятника работникам торфоразработок, трагически погибшим в природных пожарах весны-лета 1932 года. По некоторым данным, в поезде, который провалился в горящий торфяник, находилось около 800 человек.Церемония прошла в Филиппповском сельском поселении, где местные жители возложили цветы к памятнику, посвященному жителям и работникам местного торфопредприятия, погибшим во время той страшной трагедии. Глава администрации Киржачского района, Елена Карпова, отметила, что точные сведения о погибших и их именах не сохранились: «Память о той ужасной трагедии жива в сердцах местных жителей. Жертвами огня стали рабочие, которые пытались вырваться из огненного кольца по узкоколейке в теплушках».Идею обновления памятника, пришедшего в запустение еще в 1980 году, предложил местный житель Александр Белолипецкий. Его инициативу поддержал депутат Законодательного Собрания Владимирской области и генеральный директор Киржачской типографии Евгений Фёдоров, который взял на себя финансовые расходы по реализации проекта.