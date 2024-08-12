В прокуратуре Владимирской области сообщили о начале уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» на основании результатов прокурорской проверки, ..

В прокуратуре Владимирской области сообщили о начале уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» на основании результатов прокурорской проверки, проведенной в Коврове.Проверка установила, что осенью 2022 года Служба единого заказчика Ковровского района заключила два крупных госконтракта с компанией «Академия интерьера. Декор» на строительство детского сада на 220 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, сумма контрактов составила более 600 миллионов рублей.Подрядчик получил аванс в размере 400 миллионов рублей, однако фактически работы не были выполнены. В связи с этим Служба единого заказчика приняла решение о расторжении контрактов, а подрядчика внесли в реестр недобросовестных поставщиков.Несмотря на это, деньги не были возвращены. Прокурорская проверка выявила, что руководители компании использовали средства в своих интересах, применяя схемы с фиктивными договорами на поставку стройматериалов. Эти договоры были заключены с фирмами, зарегистрированными в налоговой службе на момент получения авансов, но с недостоверными юридическими адресами.Общая сумма неисполненных работ, по которым был получен аванс, превысила 200 миллионов рублей. Материалы дела направлены следователям, и расследование продолжается.