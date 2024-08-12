Встреча проходила на стадионе «Родина» в Москве в рамках 18-го тура Второй лиги «Б».

Команда из Владимира одержала уверенную победу над ФК "Родина-2" со счетом 3:1. Встреча проходила на стадионе «Родина» в Москве в рамках 18-го тура Второй лиги «Б».Первый тайм стал решающим: к 41-й минуте владимирцы уже вели 3:0. Первым отличился Жаров на 23-й минуте, затем Нуруллин добавил гол на 28-й, а третий мяч забил Хохлов.На 68-й минуте московская команда смогла сократить отставание, когда Артур Гарибян, вышедший на замену, замкнул прострел с правого фланга – 1:3.Таким образом, владимирская команда продлила свою беспроигрышную серию до шести матчей и поднялась на 8-9 место в таблице. В следующем матче «Торпедо» встретится с петербургской «Звездой» в воскресенье, 18 августа, во Владимире.