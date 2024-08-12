О исконно суздальском ДТП сообщили в группе «Суздаль LIVE» Вконтакте. Авария с каретой произошла 9 августа, в первый день масштабного празднования 1000-летия города. В посте сообщается о

О исконно суздальском ДТП сообщили в группе «Суздаль LIVE» Вконтакте. Авария с каретой произошла 9 августа, в первый день масштабного празднования 1000-летия города. В посте сообщается о столкновении двух гужевых повозок, однако очевидцы в комментариях утверждают, что это ложная информация, на самом деле вторая карета остановилась, чтобы помочь пострадавшим в первой. Также свидетели аварии опубликовали