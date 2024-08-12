Инцидент случился сегодня, 12 августа, около дома №84 на улице Мира. Автомобиль «Шевроле Лачетти» был припаркован возле тротуара. Водителя в нем не был. В какой-то момент машина «по

Инцидент случился сегодня, 12 августа, около дома №84 на улице Мира. Автомобиль «Шевроле Лачетти» был припаркован возле тротуара. Водителя в нем не был. В какой-то момент машина «по неустановленным причинам начала самопроизвольное движение», сообщили в УМВД области. Рядом в это время находилась группа детей 7-8 лет. Автомобиль наехал прямо на них. По состоянию на 12:00