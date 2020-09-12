А сегодня давайте вспомним, как на Руси мочили яблоки. В Судогде это до сих пор умеют делать.

Иван Шмелев самый "вкусный" русский писатель", который долгое время жил и работал во Владимирской губернии, напоминает нам о других осенних деликатесах. Откройте его "Лето Господне", там каждую страницу можно смаковать. Кулинарный символ сентября в его романе- моченые яблоки. Совсем скоро "Вести Владимир" совместно с ВСМЗ представит цикл репортажей о знаменитых эмигрантах, которые имеют имеют отношение к истории владимирской земли. Где мы вновь вернемся к Ивану Шмелеву. А сегодня давайте вспомним, как на Руси мочили яблоки. В Судогде это до сих пор умеют делать.Елена Обрубова:- Яблочки мочатся достаточно долго, поэтому готовы они будут примерно к новому году, поэтому мочите яблоки бабушкиным способом. Приятного аппетита.