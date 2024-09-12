Она ушла из дома и не вернулась.

17-летнюю Кристину Семечеву из Ханты-Мансийского автономного округаищут во Владимирской области. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».Девушка пропала 26 августа. Она ушла из дома и не вернулась. Еще 3 сентября ее заметили в придорожном кафе Пермского края, а 5 сентября недалеко от города Горбатова Нижегородской области. Известно, что Кристина передвигается автостопом.Если вы видели девушку, то сообщите об этом по телефонам 8 (34667) 2-36-02, 8-904-477-74-34, 8-910-718-30-70 , 8-800-700-54-52, либо по номеру 112. Напомним, ранее мы писали, что