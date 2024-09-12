Мужчина погиб при исполнении служебных обязанностей на Украине.

Администрация города Гусь-Хрустальный информирует, что местные жители провели в последний путь Милова Дмитрия Евгеньевича, погибшего в ходе специальной военной операции.Мужчина 1996 года рождения погиб результате выполнения своих служебных обязанностей на территории Украины. Военнослужащий исполнял функции водителя и радиотелефониста в разведывательном взводе разведывательной роты. За проявленный героизм он был посмертно удостоен ордена Мужества.