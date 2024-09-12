Производство мебели, находящееся в Боголюбово по адресу улица Ленина, 2г, загорелось поздно вечером 11 сентября. Спасателям о пожаре сообщили в 23:52, рассказали в пресс-службе МЧС области.

Производство мебели, находящееся в Боголюбово по адресу улица Ленина, 2г, загорелось поздно вечером 11 сентября. Спасателям о пожаре сообщили в 23:52, рассказали в пресс-службе МЧС области. Возгорание оказалось крупным. Всю ночь пожарные боролись с открытым горением на площади на площади 900 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет. Сейчас спасатели проливают место пожара. Пока неизвестно, что