Штаб по поиску 7-летнего Савелия Роговцева сворачивает свою работу. Об этом сообщают волонтеры движения «ЛизаАлерт». Напомним, первоклассник из села Горки Камешковского района пропал 28

Штаб по поиску 7-летнего Савелия Роговцева сворачивает свою работу. Об этом сообщают волонтеры движения «ЛизаАлерт». Напомним, первоклассник из села Горки Камешковского района пропал 28 сентября. Мальчик вернулся в родное село на школьном автобусе после уроков, но до дома так и не дошел. С этого момента на месте исчезновения малыша были организованы масштабные поиски. Мальчика искали