Житель Владимира в течении месяца угнал автомобиль, украл деньги из кассы бара и похитил со склада морепродукты.

В начале октября текущего года в дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о хищении 11 000 рублей из одного из баров города Владимира. Злоумышленник воспользовался отсутствием внимания со стороны сотрудников заведения, забрал деньги из кассы, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий в течении суток сотрудники полиции ОП №1 УМВД России по городу Владимиру установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель. В содеянном злоумышленник сознался. Денежные средства он успел потратить на личные нужды.В дальнейшем установлена причастность фигуранта к иным имущественным преступлениям, совершенным на территории областного центра.В середине сентября злоумышленник, разбив окно, проник в складское помещение, расположенное на одном из рынков, и похитил морепродукты на сумму 45 000 рублей, а спустя две недели угнал автомобиль во Владимире, но был остановлен сотрудниками полиции. Транспортное средство в исправном состоянии возвращено владельцу.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 166 УК РФ (угон).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.